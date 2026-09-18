Bracciano: Gran Premio del Lazio, modifiche alla viabilità

Dalla pagina Facebook del Comune
In attuazione delle disposizioni impartite dalla 𝗣𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗮, in occasione del 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼, gara ciclistica internazionale che sabato 𝟭𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 attraverserà anche il territorio di Bracciano, 𝘀𝗮𝗿𝗮’ 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟱.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 lungo le strade interessate dal percorso della competizione.
Il divieto di transito riguarderà:
– 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝘃𝗲𝗻𝗲 𝗣𝗮𝗹𝗼 𝗜 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗰𝗼
– 𝗩𝗶𝗮 𝗩𝗼𝗹𝗽𝗶
– 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗜 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼
– 𝗩𝗶𝗮 𝗔. 𝗙𝗮𝘂𝘀𝘁𝗶
– 𝗩𝗶𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶
– 𝗩𝗶𝗮 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮
– 𝗩𝗶𝗮 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝗮
– 𝗩𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗖𝗲𝗹𝘀𝗼
– 𝗩𝗶𝗮 𝗖i𝗿𝗰𝘂𝗺𝗹𝗮𝗰𝘂𝗮𝗹𝗲
𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝘀𝗮𝗿𝗮’ 𝗶𝗻𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮.
La sospensione della circolazione sarà limitata al 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼.
Si invitano cittadini e automobilisti a 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 e, per quanto possibile, a programmare percorsi alternativi.
Ci scusiamo per i temporanei disagi e ringraziamo tutti per la collaborazione.