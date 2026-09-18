Finalmente realtà: inaugurata la nuova palestra dell’Alberghiero

Comunicato stampa

Un evento attesissimo che entrerà nella storia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli: si è svolta giovedì 17 settembre la cerimonia di inaugurazione della struttura sportiva di via Federici, impianto finanziato dall’Unione Europea con fondi PNRR e un contributo di Roma Città Metropolitana, che sarà utilizzato al mattino per le attività di Scienze motorie degli studenti e nel pomeriggio rimarrà a disposizione della cittadinanza. «Un giorno importantissimo e un’occasione di immensa gioia per la nostra comunità – ha sottolineato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore «Giuseppe Di Vittorio» Prof.ssa Lidia Cangemi – che migliorerà l’offerta formativa della scuola e del territorio.

Si tratta di una struttura di straordinaria qualità architettonica che consentirà lo svolgimento di diverse attività sportive. Le Istituzioni sono vicine alla scuola. – ha aggiunto – E la scuola è il centro della comunità educante. Ringraziamo Città Metropolitana di Roma Capitale, tutte le Istituzioni che hanno collaborato per raggiungere questo obiettivo. Un grazie speciale va anche agli studenti impegnati nell’accoglienza degli ospiti e nella preparazione dell’evento, ai loro docenti e agli sponsor. La giornata di oggi dimostra che lavorare sinergicamente porta sempre a risultati importanti per il benessere collettivo». «Desidero ringraziare la Dirigente scolastica, il personale docente e ATA – ha aggiunto la Prof.ssa Marianna D’Amico, Responsabile di Sede dell’Istituto Alberghiero – e i nostri straordinari studenti che potranno disporre di un importantissimo spazio per le loro attività sportive ma anche per l’indispensabile socializzazione che concorre alla crescita di ciascuno. Oggi per tutti noi è un giorno di gioia e soddisfazione».

«Un traguardo molto atteso, che è frutto di un lavoro collettivo – ha sottolineato il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – e ci consente oggi di gioire in primo luogo per gli allievi dell’Istituto Alberghiero. Una struttura che li vedrà protagonisti ma che, in orario extrascolastico, potrà arricchire anche l’offerta sportiva dell’intera città». «Una giornata di festa per il «Di Vittorio» e per tutta la comunità di Ladispoli – ha sottolineato Daniele Parrucci, Consigliere di Roma Città Metropolitana con delega all’Edilizia scolastica e agli Impianti sportivi, nel ringraziare il Sindaco Roberto Gualtieri e il Geometra Luigi Paoletti, Responsabile dell’Ufficio tecnico Edilizia scolastica di Roma Città Metropolitana – Investire sullo sport significa investire sulla salute e sul futuro».

«Non posso non tradire la mia emozione. – ha esordito il Consigliere di Roma Città Metropolitana Alessio Pascucci nel ricordare le diverse fasi dell’iter di realizzazione della nuova struttura – Ho preso parte in prima persona, accanto agli allievi dell’Alberghiero, al percorso che ha portato a questo importantissimo traguardo. Ringrazio il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Consigliere Daniele Parrucci. Avere spazi adeguati per svolgere attività sportive è un diritto degli studenti e oggi possiamo gioire insieme per questo risultato». «Un impianto di categoria B2 dalle straordinarie potenzialità tecniche e di grande versatilità – ha spiegato l’Ing. Claudio Dello Vicario, Dirigente tecnico di Roma Città Metropolitana Settore Progettazione, Direzione lavori, Manutenzione e Ristrutturazione dell’Edilizia scolastica Zona Nord – che potrà essere destinata ad attività sportive di alto livello: sarà a disposizione degli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli ma presto, attraverso un bando pubblico, anche dei cittadini».

«Lo sport è fondamentale per i nostri giovani. – ha sottolineato Stefano Fierli, Consigliere del Comune di Ladispoli con delega alle Politiche giovanili e ai Rapporti con le Federazioni sportive – Oggi è un giorno di festa per gli studenti e per l’intera comunità». «Non sono più a scuola perché ormai sono entrato nel mondo del lavoro, ma è una grandissima soddisfazione ed emozione partecipare a questa giornata di festa. – ha aggiunto Matteo Guerrini, ex-Rappresentante degli Studenti del «Di Vittorio – Mi piace ricordare le tante battaglie portate avanti insieme a Leonardo De Leonibus e a tutti gli studenti dell’Alberghiero. Tutti insieme abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo». Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato anche il Vicepreside dell’Istituto Superiore «Giuseppe Di Vittorio» Prof. Sandro Pase, i membri dei due staff di Vicepresidenza e la dott.ssa Stefania Croce, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto.

Il buffet e il servizio di accoglienza dell’evento sono stati curati dai Docenti dell’Istituto Alberghiero Francesco Riili, Antonio Caccavale, Luciano Cucullo, Renato D’Aloia, Donatella Di Matteo, Marco Erra, Domenico Falzarano, Luciano Limotta e Glauco Nespeca, che hanno guidato e coordinato gli allievi delle Classi di Cucina, Sala, Pasticceria e Ricevimento, con il supporto degli Assistenti tecnici dei diversi Indirizzi.