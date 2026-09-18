Comunicato stampa

Iacomelli: «La strada intrapresa è quella giusta. Regione e Comuni insieme per la crescita del territorio» Il Commissario straordinario dell’Ente Parco, Ivano Iacomelli, interviene dopo le dichiarazioni della sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi

«Dopo aver ascoltato le parole della sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, nella sua video intervista, sono sempre più convinto che la strada intrapresa sia quella giusta».

Lo dichiara Ivano Iacomelli, Commissario straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, sottolineando l’importanza di una visione condivisa per il futuro del territorio.

«La Regione Lazio – prosegue Iacomelli – guarda con interesse al nostro territorio ed è pronta, insieme ai Comuni, a investire in progetti capaci di favorire crescita e sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale che i sindaci sappiano fare squadra e spingere tutti nella stessa direzione».

In questo percorso, secondo il Commissario straordinario, l’Ente Parco può svolgere un ruolo concreto di raccordo: «L’Ente che rappresento è ben disposto a fare da trait d’union tra le diverse realtà istituzionali, mettendo a disposizione le proprie competenze e contribuendo ad agevolare gli aspetti tecnici e organizzativi necessari alla realizzazione dei progetti».

Iacomelli guarda quindi con fiducia alla possibilità di consolidare il percorso avviato: «Uomini e donne di valore, come la sindaca Claudia Maciucchi, hanno dimostrato di poter essere artefici di un vero cambio di marcia.

Auspico di poter collaborare insieme nei prossimi anni, con continuità e determinazione, senza rallentare il trend positivo che abbiamo iniziato a costruire».

L’obiettivo – conclude il Commissario straordinario – è trasformare la collaborazione istituzionale in una concreta opportunità di sviluppo per l’intero territorio del Parco, attraverso una programmazione condivisa e una maggiore capacità di fare sistema.