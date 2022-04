Anguillara, a proposito dei mercatini…

In merito all’avviso pubblico per l’affidamento dei mercatini ad Anguillara Sabazia il sindaco Angelo Pizzigallo dichiara: “Abbiamo deciso di apportare delle modifiche rispetto ai precedenti affidamenti, inserendo oltre al Viale Reginaldo Belloni, anche via del Molo (da vicolo del Murato 33 fino all’anfiteatro dei Soldati) e via della Mainella (stazione) e il parcheggio del Parco della Rimembranza. Questo permetterà ai visitatori e turisti di conoscere ed apprezzare le bellezze del nostro territorio dislocate nelle diverse aree della Città”.

Per il consigliere delegato Cinzia Mazzotta “è un’occasione in più per attrarre turisti e famiglie nel nostro bellissimo territorio, a tal proposito ricordiamo che Il sabato di Pasqua ospiteremo i famosi ambulanti di Forte dei Marmi, con un mercato di qualità ricco di abbigliamento, borse, scarpe, cachemire, biancheria e bijoux ed arte fiorentina in genere. Domenica 17 e lunedì 18 il lungolago ospiterà un altro mercatino con tanti prodotti tipici ed artigianali”.