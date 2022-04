Valcanneto, nuova illuminazione a via Boito

Come preannunciato nei giorni scorsi, sono stati collocati i nuovi pali di illuminazione stradale su Via Boito, in sostituzione di quelli precedentemente rimossi.

Dietro un risultato raggiunto c’è sempre un lavoro, a volte oscuro, di persone che si impegnano quotidianamente. E allora vogliamo ringraziare pubblicamente il Presidente del CdZ Antonella Temperini, per la tenacia con la quale ha seguito la vicenda. Un modus operandi silenzioso e costante, come è abitudine del Comitato di Zona Valcanneto.

Senza clamore, si è arrivati al risultato di cui beneficia tutta la comunità di Valcanneto.

Il CdZ sta seguendo altre iniziative importanti per il territorio e confidiamo di dare ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni, a risultato raggiunto.

Per il momento il direttivo del CdZ augura ai propri soci e a tutti i cittadini di Valcanneto una buona Pasqua.