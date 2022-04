Sacrofano, Minnucci: “La Regione punta sulla cultura”

“Stamattina ho avuto il piacere di presenziare all’inaugurazione della nuova biblioteca comunale di Sacrofano tenuta dalla Sindaca Patrizia Nicolini, alla presenza dell’assessore regionale alla scuola e formazione Claudio di Bernardino, del vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, della consigliera regionale Eleonora Mattia e del noto attore Stefano Fresi; si tratta di un progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio, funzionale ed utilissimo: la biblioteca è collegata al circuito delle biblioteche del Lazio, il che è un vantaggio per gli utenti che potranno accedere al prestito intersistemico, parte con una dotazione attuale di circa 12.000 volumi, frutto prezioso delle donazioni da parte di Dacia Maraini e della biblioteca di Mauro Ferri, già presidente della Corte Costituzionale, nonché di privati cittadini. Sono lieto che l’ente investa in iniziative volte a rafforzare il tessuto culturale: rappresenta infatti un investimento sul futuro di comunità più libere e consapevoli.” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci