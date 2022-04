Castelnuovo di Porto, un arresto per spaccio

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che in data 02/04/2022, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino romeno di anni 34, già noto alle forze dell’ordine.

L’attenzione dei militari è stata richiamata dal continuo andirivieni di persone, specie giovani, nelle vicinanze dell’abitazione dell’indagato, motivo che ha indotto i Carabinieri a predisporre un mirato servizio di osservazione, volto ad individuare potenziali acquirenti che potessero convalidare l’ipotesi di un’attività di spaccio all’interno dell’edificio. L’esito positivo dei primi riscontri unita al preciso quadro indiziario raccolto, ha fatto scattare la perquisizione domiciliare dell’indagato nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 44 g di sostanza stupefacente di tipo cocaina, già suddivisa in 71 dosi pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio oltre a 5 gr. di hashish; nella medesima circostanza veniva inoltre rinvenuto denaro contante per euro 2.000,00 e materiale necessario al confezionamento delle dosi.

I gravi indizi raccolti sono stati sottoposti al vaglio dell’A.G. di Tivoli, che ha convalidato l’arresto disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.