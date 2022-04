Vigna di Valle, inaugurato un servizio psicologico sociale

Domenica la comunità di Vigna di Valle ha aperto le porte al progetto di supporto psicologico “Uno Spazio per Te” (USPT). O meglio, le porte erano già aperte, come ha voluto giustamente specificare don Donelio, parroco della parrocchia S. Maria Madre Della Chiesa che ha visto in questo servizio offerto una risorsa preziosa per la sua comunità.

USPT offre consulenza psicologica e supporto psicoterapeutico e psiconcologico a prezzi accessibili in questo periodo nel quale se ne sente tanto la necessità ma, allo stesso tempo, le risorse pubbliche sono limitate. Il principio che muove i professionisti di USPT è l’impegno alla presenza viva e solidale nella promozione della salute.



Durante l’evento sono intervenuti tutti i professionisti dell’equipe, che comprende psicologi, psicoterapeuti, psiconcologi, nutrizionisti e riabilitatori. L’inaugurazione è stata aperta e condotta dalla dott.ssa Rosaria Giagu, referente del progetto, e ha visto come padrino lo stesso don Donelio e come madrina la dott.ssa Annunziata Di Lecce.

I numerosi ospiti che con sentita partecipazione hanno seguito l’evento hanno potuto conoscere la storia di USPT fino al suo sviluppo su Bracciano tramite i video e gli interventi registrati dai colleghi la cui sinergia ha dato vita a progetti che rimangono connessi in rete con USPT. A questi si sono integrati gli interventi dal vivo di tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questa idea.

Un ringraziamento speciale va a Giovanni Furgiuele, presidente de L’Agone e caro amico, che da sempre offre la sua voce su carta stampata per connettere e collegare i cittadini della Tuscia ai servizi del territorio.

Benino Argentieri, psicologo

www.unospazioperte.org