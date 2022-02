Bracciano, continua l’opera di ristrutturazione del “Padre Pio”

Roberta Vannicola: «Contiamo di chiudere entro poche settimane»

Il direttore generale della Asl Rm 4 Cristina Matranga sta visionando ogni settimana lo stato dell’arte delle opere da attuare in ottica Pnrr. Continua infatti l’opera di ristrutturazione e investimento sull’ospedale di Bracciano “Padre Pio”.

Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori della struttura “farmacia” e continuano incessantemente i lavori nel reparto di lungodegenza, gli spogliatoi degli operatori e il nuovo corridoio di comunicazione delle due ali del nosocomio locale.

«Stiamo portando avanti i lavori in diverse parti della struttura e nei giorni scorsi lo stesso direttore generale Cristina Matranga ha voluto verificare con i suoi occhi lo stato dell’opera. Contiamo di ultimare tutto in poche settimane. Entro marzo riteniamo di aver ultimato tutte le opere rimanenti comprese le facciate» ha dichiarato l’architetto Roberta Vannicola, responsabile dei lavori in corso. Il direttore generale Cristina Matranga continua quindi a puntare fortemente su questa struttura, che è anche la sede di uno dei suoi uffici, e la sua presenza sta aumentando in queste ultime settimane.