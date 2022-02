Matranga: «Numeri da record per le vaccinazioni anti Covid in tutto il territorio»

Gli operatori hanno subito diverse aggressioni ma non si sono fatti intimidire

Diversi in queste settimane sono stati gli open day che si sono realizzati nella Asl Roma4. A commentarli è stato il direttore generale Cristina Matranga: «La nostra Asl ha sempre avuto percentuali molto elevate di vaccinazioni, ma gli open day sono stati utili per alcune fasce della popolazione che avevano difficoltà nella prenotazione o che avevano problemi di date. E’ stato poi importante dare spazio ai bambini e ai ragazzi per tutelare loro e le scuole che dovevano assolutamente riaprire in massima sicurezza. Mi ha poi fatto molto piacere il sorriso di quelle donne in gravidanza che abbiamo potuto vaccinare negli open day a loro dedicati. Sono un numero esiguo ma abbiamo voluto mandare un messaggio importante per la vaccinazione in gravidanza e credo la risposta sia stata soddisfacente».

Purtroppo non sono mancati anche i momenti di tensione negli hub di tutta la Asl: «L’aumento delle aggressioni verbali e delle minacce era scontato con l’aumento delle limitazioni dovute al green pass. Noi siamo al servizio dello Stato e della popolazione. Il team coordinato dalla dottoressa Sinopoli composto anche da personale appena ventenne ha lavorato notte e giorno seguendo le linee guide regionali e nazionali. Nonostante le novità, i cambi di fasce d’età e i diversi vaccini utilizzati, abbiamo riscontrato pochissime criticità. Appena disponibile, partiremo con il vaccino Novavax e gli hub sono già allestiti e pronti. Speriamo con questo nuovo vaccino di convincere anche gli ultimi indecisi».

Decollata anche la campagna vaccinale per i bambini dai cinque agli undici anni: «I dati sono molto buoni. Dopo un primo periodo adesso stiamo accelerando. Purtroppo i tanti contagi e le quarantene in questa fascia di età hanno comportato l’annullamento di numerosi appuntamenti. È confortante però il numero dei genitori che ha aderito alla campagna. In tutto il Lazio abbiamo superato i centotrentacinquemila bambini vaccinati. Direi che sta andando molto bene».