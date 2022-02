Matranga: “I fondi per realizzare un intero stabile per le degenze di breve durata”

Anguillara, maxi investimento del Pnrr per il nuovo ospedale di comunità

Anguillara al centro di uno dei principali progetti dei progetti sanitari del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comune lacuale è infatti uno dei pochi casi nei quali verrà costruito da zero un vero e proprio ospedale di comunità. Si tratta di una struttura che sarà in grado di decongestionare e affiancare il polo ospedaliero di Bracciano grazie a interventi sanitari a media e bassa intensità clinica e degenze di breve durata. Saranno strutture dotate di venti posti letto. Una struttura che nascerà su un terreno comunale di una superficie di circa 3200 metri quadrati con la possibilità di poter edificare fino a 2100 metri quadrati totali.

«Abbiamo realizzato un progetto molto dettagliato per tutto il territorio con la realizzazione di ventuno nuove strutture e ventinove interventi totali che ci sono stati approvati dalla Regione Lazio. Rispetto a Roma abbiamo un territorio molto vasto con comuni molto distanti che hanno sempre più bisogno di una medicina di prossimità. Progetti come quello di Anguillara avvicinano la medicina pubblica al cittadino, decongestionano gli ospedali e aiutano la ripresa economica di un territorio essendo investimenti milionari che ricadono su praticamente tutti i comuni di competenza», ha dichiarato il direttore generale Cristina Matranga. L’investimento totale per il comune di Anguillara supererà i due milioni di euro.