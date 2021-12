XV Municipio, Torquati interviene sulle morti bianche

“Dopo l’ultima vittima sul lavoro, l’ottava solo a Roma dall’inizio dell’anno e oltre mille in tutto il paese, si fa sempre più urgente e improrogabile la necessità d’istituire dei tavoli interistituzionali sulla sicurezza sul lavoro, che tra gli altri, coinvolgano anche i Municipi.

Un’esigenza ormai impellente, per cui proprio oggi il gruppo consiliare del PD capitolino ha impegnato con una mozione il Sindaco e l’Assessora al Lavoro alla composizione di tavoli urgenti che coinvolgano oltre alle Istituzioni anche Asl, Servizi Ispettivi dell’Inps, Inail, organizzazioni sindacali di settore, rappresentanze imprenditoriali e tutte le casse edili incaricate alla verifica di congruità dei contratti applicati, a tutela dei lavoratori e delle loro vite.

Una proposta che come Municipio ci sentiamo di sostenere fermamente e che condividiamo senza alcuna esitazione per affrontare con fermezza e serietà i temi della sicurezza e della prevenzione sul lavoro.

Bene anche la proposta del responsabile Infrastrutture del Partito Democratico, Marco Tolli, che dopo la morte dell’operaio romano caduto ieri da un’impalcatura in Via Merulana, chiede che si effettuino “indagini serie e rapide che possano garantire la corretta ricostruzione delle casualità che sempre concorrono in tragedie simili” oltre a proporre “una riflessione sugli strumenti da mettere in atto per garantire maggiori margini di sicurezza soprattutto nei cantieri edili”.

Condividiamo infine le parole del Direttore CNCE – Commissione Nazionale Casse Edili, Giovanni Carapella, che al riguardo chiede a gran voce una svolta, per porre definitivamente fine a “questa guerra” e la proposta su protocolli d’intesa dedicati tra i Sindacati dei lavoratori edili Fillea CGIL, Filca CISL, Fenela UIL e i Municipi di Roma.

Nella difficile funzione, tutta italiana, di condividere sviluppo economico e sicurezza sul lavoro, chi amministra il territorio deve assumersi la responsabilità di mettere in atto tutte quelle azioni utili alla salvaguardia della vita delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati