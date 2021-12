Unità Crisi Lazio: “Aperte prenotazioni per vaccino in notturna con somministrazioni”

“Sono online gli slot per prenotare la dose booster con somministrazione a partire dalla giornata di domani presso i centri dell’Eur, La Vela Tor Vergata e di Fiumicino Lunga Sosta. Consigliamo vivamente di utilizzare questa occasione, per chi ancora non avesse fatto la dose booster o volesse anticiparla. Durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione anche negli altri Hub in notturna sempre con prima dose sempre a partire da domani: Roma Termini e il Palasport di Tivoli”

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.