Ladispoli e il concerto di capodanno

L’Assessorato alla Cultura annuncia il concerto di capodanno, che si terrà nella Parrocchia Santa Maria del Rosario di via Duca degli Abruzzi, 190. Gli Handel Ensamble con la partecipazione della soprano Carmen Petrocelli si esibiranno nella Chiesa principale di Ladispoli con un repertorio scelto apposta per l’occasione. “Ringrazio gli artisti e Don Alberto – ha commentato l’assessore alla cultura, Marco Milani – per la sua ospitalità e disponibilità. Sarà un concerto indimenticabile”. Appuntamento sabato 8 gennaio 2022, ore 19.