Canale Monterano, apre una galleria d’arte. E l’idea piace

Il paese è piccolo? Non importa, la galleria d’arte si inaugura lo stesso. Perché arte e cultura non hanno confini e, anzi, cominciamo pure ad avere il sentore che l’arte si possa ammirare in maniera molto più tranquilla in un piccolo centro che in una grande città. Così, Canale Monterano inaugura la sua prima galleria d’arte, presente il primo pittore che mostra le sue opere, Cesar Ceballos, e con lui gli organizzatori della mostra, il sindaco Alessandro Bettarelli e l’assessore Valter Chiari. (Ma. Mor.)

La Galleria Accademica inaugura la mostra di Cesar Ceballos

L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea ha invitato l’architetto e artista Cesar Ceballos di Las Vegas a soggiornare presso la città d’Arte Canale Monterano e ad esporre in mostra presso la Galleria Accademica d’Arte Contemporanea le opere ispirate ai suoi viaggi artistici.

L’artista racconta di aver trovato un connubio emotivo e sacrale con questi luoghi naturali e storici e ha dedicato in giorni di pioggia due splendidi acquerelli alla chiesa di Santa Maria Assunta e alle antiche rovine di San Bonaventura, come luoghi di catarsi, purificazione e rinascita del giallo della luce della coscienza dalle nembose tempeste dell’inconscio.

Il Ceballos avverte la necessità di contatto con la materia prima e incontaminata della natura, ha raccolto la terra stessa e la vegetazione dei luoghi per distillarne la sincerità del colore, per mantenere una continuità diretta con l’emozione di partecipazione dell’uomo al mondo. Solo successivamente il gettato intimo del vissuto umorale di una verità fremente matura, nel viaggio dell’arte, in pensiero, in forma, in architettura dello spazio esterno. E l’organizzazione formale non è mai completa, mai piena: l’acquerello lascia lo spazio

bianco del respiro ulteriore, del tempo fanciullo di futuro, del senso fra le cose.

Cesar Ceballos esporterà negli Stati Uniti le bellezze storiche e le verità emozionali della città d’arte Canale Monterano, a raccontare la nostra arte di vita.