Canale Monterano, Esper Russo ha presentato il libro “Abitare l’anima”

Serata speciale nella sala Natili di Piazza Tubingen, a Canale Monterano, dove è stata presentata l’ultima fatica letteraria di Esper Russo, “Abitare l’anima”. Alla presenza del sindaco Alessandro Bettarelli e dell’assessore Valter Chiari, il filosofo tarantino (che da anni abita a Canale Monterano) ha “raccontato” l’anima in una “discussant” realizzata in coppia con Massimiliano Morelli, direttore de “L’agone”, che ha tentato imperterrito e con tanta ironia, di “abbassare” il livello del pomeriggio. Un mix anomalo, ma il botta e risposta è piaciuto alla platea, attenta, con una sala gremita quasi in ogni ordine di posto (complice le regole antipandemiche), e che alla fine si è soffermata a parlare con l’autore. Che, dal canto suo, ha analizzato il tema “anima”, riuscendo a catturare l’attenzione degli astanti. A metà incontro, è stato emozionante l’intervento dell’attrice e regista teatrale Tiziana Biscontini, che ha letto un “passaggio” del manoscritto.

Giovanni Furgiuele