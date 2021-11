Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative del Comune di Lanuvio

Il Comune di Lanuvio celebra quest’anno la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma giovedì 25 novembre, con una tavola rotonda dal titolo : ” Il 25 non ci basta più” e la mostra fotografica “Lo Sguardo delle Donne” a cura dell’Ass. Semplicemente Donne che si svolgeranno rispettivamente mercoledì 24 e giovedì 25 novembre.

Anche quest’anno il Comune di Lanuvio – spiega Luisa Linari, consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Lanuvio – ha voluto realizzare una serie di iniziative per celebrare la Giornata. Noi amministratori ci stiamo impegnando con forza e passione per dare sempre maggiore attenzione ad un tema delicato, che interessa donne e uomini, affinché si rimuovano le origini di questa piaga che continua, purtroppo, sempre più di frequente, a mietere vittime”.