Andrea Niciarelli, classe 1992 di Tragliatella, e Masha Giordano classe 2004 di Manziana, superstar all’Europeo di nuoto salvamento disputato a Castellon de la Plana, in Spagna. Niciarelli ha conquistato nove medaglie: un oro, sei argenti e due bronzi con la staffetta mista. Giordano ha portato a casa sette medaglie (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi), oltre a un primato del mondo. Prossimo appuntamento per entrambi il mondiale di salvamento in programma a Riccione il prossimo anno.