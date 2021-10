Lo Smeraldo Camping Village ospita il “Kayak championship”

Smeraldo Camping Village accoglie (22, 23 e 24 ottobre) il campionato italiano di “bass”, cui sono iscritti i migliori pescatori di “Catch and release” (catturare e rilasciare). E’ lo spirito con cui si avvicina alla pesca chi ama il “Kayak fishing”. Lo specchio d’acqua del lago di Bracciano, lato Trevignano Romano (la spiaggia dello Smeraldo Camping e Village, nda): sarà il punto di partenza di questa grande e attesa gara, che indicherà chi andrà negli Stati Uniti per conquistare il titolo mondiale della categoria. Dunque, un evento importante, che darà visibilità mediatica al lago di Bracciano e porterà nel territorio decine di ospiti, pronti a scoprire le bellezze di Trevignano Romano, Anguillara e non ultimo Bracciano, facendo da apripista agli eventi in fase di preparazione per il prossimo anno. “Kayak championship” è il frutto di un lavoro certosino che, pur nella negatività del periodo pandemico, ha mantenuto alto il livello di cura del luogo scelto per ospitare nel migliore dei modi partecipanti e famiglie, in un lungo e appassionante fine settimana di ottobre. Con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano, sempre sensibile e attento alle manifestazioni sportive che si svolgono “in casa”, e il supporto tecnico di aziende leader nel settore, “Kayak championship” sarà una manifestazione indubbiamente unica e di grande trepidazione fino all’ultimo momento di presenza in acqua. Un aperitivo di benvenuto accoglierà i partecipanti e gli accompagnatori che potranno gustare i prodotti locali e visitare i luoghi più interessanti del territorio, iniziando dal centro storico di Trevignano Romano e la sua Rocca, per poi raggiungere il Castello di Bracciano ed il centro storico di Anguillara. Il lago di Bracciano sarà navigato da 50 imbarcazioni speciali, i kayak fishing idonei a questa particolare attività sportiva. Che proclamerà il vincitore al quale sarà consegnato il voucher per gli Stati Uniti.