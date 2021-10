Set oriolese per il nuovo film di Enrico Vanzina

La “New International srl” ha scelto il convento di S. Antonio di Padova per alcune riprese del nuovo lavoro di Enrico Vanzina, “Tre sorelle”. Presente ai ciak oriolesi un cast d’eccezione, composto da Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Rocio Muñoz Morales, Chiara Francini, Luca Ward e l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. La chiesa del seicentesco complesso francescano, addobbata a festa come non mai, ha fatto da set alle scene di un matrimonio, mentre l’ampio sagrato e il piazzale antistante sono serviti ai protagonisti e alle comparse per salutare gli sposi che, a bordo di una fiammante Spitfire coupé azzurra con guida a destra, si apprestavano a partire per il viaggio di nozze. L’intera troupe è stata molto cordiale con i fan e i tanti curiosi che hanno assistito alle riprese e si è resa disponibile a farsi immortalare in una foto ricordo o in un selfie.

Con l’ennesimo film girato a Oriolo, il territorio sabatino a ridosso del lago di Bracciano si conferma ancora una volta meta preferita di grandi attori e registi di indubbio talento artistico.

Dario Calvaresi