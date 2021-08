Lions, la chiusura dell’anno sociale, le attività svolte

Dal 1 luglio il Lions club Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini inizia un nuovo anno sociale che si concluderà il 30 giugno 2022. Il nuovo presidente, Gabriele Brenca ha ricevuto le consegne dal presidente cedente, Lucio Perna, nel corso di un’austera cerimonia a cui la “tradizione” dà il nome di “passaggio della campana”. Nella stessa cerimonia è avvenuto il cambio dei presidenti del Leo Club Bracciano, a Laura Leone è subentrato Luca Zingaretti.

L’anno trascorso è stato caratterizzato dalla persistente minaccia del Covid-19, che ha ridotto il programmi modificandone anche le tipologie.Tuttavia le attività sono state copiose e fruttuose nei vari settori culturali, socio-assistenziali, ambientali.

Sostegno alle famiglie – Diverse famiglie di Bracciano e Anguillara sono state assistite con sostegni economici per far fronte al pagamento di bollette delle utenze luce, trasporto scolastico e acquisto cartoleria.

Contributi alla cultura – Non è mancato l’aiuto alla cultura con un contributo all’Ente di Gestione del teatro “Fiorani” di Canale Monterano, fortemente danneggiato dalla pandemia. Coperte per i meno ambienti – Di notevole rilievo poi la collaborazione con il Lions club “Roma Minerva” per un service consistente nell’acquisto di coperte da destinare ai meno ambienti della capitale denominato “Una coperta scalda il cuore”.

Vicinanza alle Comunità – Donazioni di generi alimentari in occasione delle festività sono state effettuate, con presenza, alla comunità “Cusmano” di Anguillara Sabazia e “Melograno” di Bracciano, mentre all’AAIS sono stati donati oggetti di cartoleria varia. L’associazione “Crisalide”, ospite dal venerdì alla domenica della cooperativa il “Trifoglio”, ha beneficiato di computer e televisori.

Test seriologici – Il Club ha svolto inoltre, specie nella fase di carenza locale di centri di vaccinazioni, un servizio ai cittadini di particolare rilievo collaborando con la farmacia delle Palme, a Bracciano Nuova, all’istallazione di un posto esterno per l’effettuazione di test sierologici e tamponi in vari giorni della settimana, organizzato dal presidente Lucio Perna.

Poster per la pace – E’ il tradizionale concorso internazionale di disegno svolto anche quest’anno in 5 scuole medie (Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana, Oriolo) cui hanno partecipato 300 studenti che si sono impegnati a rappresentare artisticamente il tema ”La pace attraverso il servizio”.

Raccolta medicinali non scaduti – Dal Raccoglitore Lions nella farmacia delle Palme sono state prelevate 1.910 confezioni versate al servizio farmaceutico del centro Caritas di Roma per essere poi distribuiti a persone bisognose.

Raccolta occhiali usati – Sono state raccolte per mezzo di postazioni Lions in varie zone del territorio 290 paia di occhiali versati al centro raccolta nazionale per essere catalogate ed inviate ai Paesi in via di sviluppo.

Donazione bandiere – Non sono state dimenticate le bandiere, che costituiscono un forte simbolo di unione e fratellanza. Sono state donate all’Istituto “Paciolo” per il plesso di Bracciano (via dei Lecci) e all’istituo comprensivo “S. Giovanni Bosco”. Significativa cerimonia poi ha avuto luogo nell’ospedale “Padre Pio”, dove è stata effettuata, alla presenza delle autorità sanitarie e del personale medico e infermieristico, l’alza bandiera sui pennoni al canto dell’inno nazionale.

Istituzione Protezione Civile e visita al Dipartimento Nazionale – Un originale e importante service è stato istituito nel territorio in esecuzione del Protocollo d’intesa stipulato tra il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il multidistretto nazionale Lions. Questi si sono assunti l’impegno di cooperare con le Istituzioni locali per lo svolgimento di attività di Protezione civile dirette alla diffusione delle conoscenze e alla prevenzione dei rischi segnalando i pericoli imminenti. Il club ha già preso contatto con i sindaci per la stipula sviluppo di intese, convenzioni, protocolli. A tal riguardo soci del club hanno effettuato una interessante visita a carattere didattico-formativo al Dipartimento Nazionale di Roma-Saxa Rubra.

Lions Bruno Riscaldati