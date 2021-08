Acqua, Tobia “replica” il problema, Talete SpA interviene e risolve

Ancora problemi nell’impianto di Tobia, andato in blocco nella notte fra sabato e domenica. A comunicarlo è Talete SpA, Per la cronaca, si tratta dell’impianto che alimenta il serbatoio “Carlini”: il problema ha determinato lo svuotamento del serbatoio stesso, oltre che della rete. La squadra di pronto intervento di Talete SpA ha ripristinato il funzionamento dell’impianto alle 5 e 30 di questa mattina, anche se c’è da aggiungere che considerate le lunghezze delle condotte e i relativi tempi d’invaso, il ripristino perfetto dell’erogazione arriverà nella tarda mattinata. Ovviamente si potrebbero verificare problemi di torbidità dell’acqua.

L’azienda si scusa con l’utenza per il disagio arrecato all’utenza.