Safari in città alla scoperta dello “zoo di pietra”

Una passeggiata nell’eterna Roma alla scoperta di una fauna simbolica, nascosta, tra leggende e curiosità.

Domenica 30 maggio l’Università Popolare del Lago di Bracciano organizza una passeggiata unica e indimenticabile alla scoperta di una bellezza trascurata: la fauna simbolica ma unica e meravigliosa che nasconde tra le sue vie la città di Roma.

I partecipanti saranno sorpresi dalla salamandra in Piazza di San Luigi dei Francesi, potranno ammirare il maestoso leone in Via dell’Orso, scoprire con stupore un elefante a Santa Maria sopra Minerva. Sono solo alcune delle creature in pietra nascoste nel centro di Roma, tra fontane, facciate e cornicioni che potranno essere fotografate ed ammirate proprio come in un vero safari in città.

L’intera giornata è a cura di Giulia Pollini, 31 anni, nata a Bracciano, che è dottore di ricerca (PhD) in Storia dell’Arte presso Sapienza Università di Roma, dove attualmente ricopre il ruolo di cultore della materia. Accanto alla carriera universitaria, da anni si occupa di divulgazione e didattica museale su Roma e Bracciano. Dal 2020 collabora con l’Università Popolare del Lago di Bracciano, dove tiene corsi di storia dell’arte e visite guidate alla scoperta del territorio.

Per chi partecipa da Roma l’appuntamento è alle 15:45 in Piazza di San Luigi dei Francesi.

Per chi parte da Bracciano l’appuntamento è alle 13:45 in stazione.

Il contributo di partecipazione è di 12€ compresi auricolari, esclusi trasferimenti.

Informazioni e prenotazioni al: 3318159933

o tramite email: unipopbracciano@gmail.com

Jacqueline Velia Guida