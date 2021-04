Unitus, si torna in aula il 7 aprile

Il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell’Università della Tuscia, tenuto conto delle nuove disposizioni nazionali e regionali e della delibera del Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio (Crul) del 26 marzo 2021, hanno deliberato che, a partire da mercoledì 7 aprile 2021, gli studenti potranno tornare in aula, con l’osservanza delle cautele e del distanziamento imposta dal momento storico. Dal prossimo 7 aprile le lezioni torneranno ad essere erogate in “modalità mista” presso tutti e tre i poli didattici di Unitus – quindi a Viterbo, Civitavecchia e Rieti – con la conseguenza che una parte degli studenti potrà frequentare le lezioni in classe previa prenotazione, e un’altra parte a casa da remoto.

Gli organi di Ateneo hanno anche deciso di adottare un nuovo pacchetto di misure straordinarie con la finalità di garantire al massimo il diritto allo studio degli studenti e di offrire un sostegno concreto alle famiglie.