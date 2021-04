Fotovoltaico a Viterbo, richiesto un consiglio straordinario

La consigliera del Pd Luisa Ciambella ha presentato un ordine del giorno con il quale chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario sul fotovoltaico. ”In particolare – spiega l’espontente den in una nota – per analizzare i nuovi progetti previsti nel territorio comunale di Viterbo e per conoscere quale posizione l’Amministrazione Arena intende assumere in Conferenza dei servizi rispetto alla loro realizzazione: favorevole o contraria”? Tra il 26 aprile e il 27 maggio il Comune di Viterbo dovrà esprimere come gli compete il proprio parere in Conferenza dei servizi sulla realizzazione di almeno quattro impianti fotovoltaici, che interessano complessivamente una superficie totale di circa 200 ettari.