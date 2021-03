Viterbo, proseguono i lavori all’Urcionio

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la copertura del fosso Urcionio e per il completamento del parcheggio esterno di valle di Faul. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, questa mattina sul posto per un nuovo sopralluogo insieme ai tecnici del Comune. “Un intervento a cui questa amministrazione tiene molto. La copertura dell’Urcionio è necessaria per il completamento del parcheggio di valle Faul, agevolarne l’ingresso, e migliorare la viabilità nella zona. Non solo. Come ho già avuto modo di ribadire – prosegue l’assessore Allegrini – questo intervento consentirà anche un accesso da strada Bagni. Accesso che, grazie ai previsti attraversamenti, andrà inoltre a valorizzare l’importante sito archeologico di Poggio Giudio, insistente sull’altro lato della stessa strada Bagni, raggiungibile facilmente dal parcheggio”.