Calcio, serie D, giovedi tocca alle due viterbesi

Giovedì la serie D torna in campo con il turno prepasquale valevole per la settima giornata di ritorno. Il Monterosi, che proviene da sette vittorie di fila e che ora ha sette punti di vantaggio sul secondo della classe, il Latina, vola in Sardegna per giocare contro il Lanusei. Dopo la vittoria sofferta ma d’orgoglio ottenuta dalla Flaminia Civita Castellana nella sfida interna contro lo Scandicci, la squadra allenata da Roberto Rambaudi, sempre giovedi e con fischio d’inizio alle 15 gioca sul campo del Grassina. La Flaminia ha ora sette punti di vantaggio sullo Scandicci, terzultimo della graduatoria.