Vaccini, a Nepi Astrazeneca è sospeso

Ancora al palo a Nepi le vaccinazioni AstraZeneca. Mentre forze dell’ordine, insegnanti e collaboratori scolastici hanno potuto ricevere la prima dose del siero anglo-svedese nell’hub Asl all’interno del centro commerciale Marcantoni di Civita Castellana, le immunizzazioni presso i medici di famiglia, inizialmente destinate ai cittadini sotto i 65 anni e ora estese anche agli under 80, non sono invece ancora iniziate. Sul perché è mistero. Secondo alcuni cittadini la responsabilità sarebbe del Comune, che non avrebbe ancora trovato una struttura idonea da fornire ai dottori, mentre secondo il sindaco Franco Vita lo spazio è pronto ed è quello del centro anziani. Il problema semmai – dice il primo cittadino – sono le dosi che non arrivano o arrivano col contagocce.