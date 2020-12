Covid in Italia, 17 dicembre: 18.236 nuovi casi e 683 morti. 185.320 i tamponi eseguiti

Ieri i contagi sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi), i morti 680.

Oggi il bollettino del ministero della Sanità registra 18.236 nuovi casi di coronavirus (su 185.320 tamponi eseguiti) e 683 morti. Ieri i contagi sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi), i morti 680. Nelle ultime 24 ore quindi il rapporto positivi-tamponi si attesta al 9,8 per cento.

Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva a quota 67.220, mentre i casi totali a quasi due milioni (1.906.377). Calano di 71 unità i ricoverati in terapia intensiva (2.855 in totale). Cresce il numero dei guariti (+27.913 da ieri) che arriva a 1.203.814. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 26.427 unità. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (4.402), la Lombardia (2.730), l’Emilia Romagna (1.667), il Lazio (1.597) e la Puglia (1.073).

VALLE D’AOSTA

Due nuovi decessi, che portano il totale a 362, e 495 casi positivi attuali, – 28 rispetto a ieri di cui 70 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva, e 417 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’emergenza coronavirus in Valle d’Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi totali sono 6962, + 19, i guariti sono 6105, +45 rispetto a ieri mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 67.339, + 311, di cui 7973 processati con test antigienico rapido.



LIGURIA

Sono altri 19 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 52 e i 97 anni, morte tra il 4 e il 16 dicembre. Le vittime da inizio emergenza sono dunque salite a 2.724. Scende invece a 815 il numero dei pazienti Covid negli ospedali liguri, 11 in meno di ieri. Di questi, 69 sono in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 416; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.333 tamponi molecolari, 664.622 da inizio emergenza. In un giorno effettuati anche 3.125 tamponi antigienici rapidi, 123.979 dal 2 novembre scorso.

PROVINCIA DI BOLZANO

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige sono stati registrati cinque decessi di pazienti covid. I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 1.986 tamponi e registrato 287 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 41 test antigenici positivi su 1365. 190 persone con Covid-19 sono ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 146 in cliniche private e altre 22 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 6180 persone.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 707 nuovi contagi (il 7,22 per cento dei 9.794 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso avvenuto il 12 dicembre. Sono 57 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre calano quelle in altri reparti che si attestano a 630. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 12.534. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.806, di cui: 9.210 a Trieste, 19.074 a Udine, 8.891 a Pordenone e 5.099 a Gorizia, alle quali si aggiungono 532 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.856. I decessi complessivamente ammontano a 1.366, con la seguente suddivisione territoriale: 413 a Trieste, 585 a Udine, 281 a Pordenone e 87 a Gorizia. I totalmente guariti sono 27.584 mentre i clinicamente guariti 635.



VENETO

Sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo si apprende dal bollettino della Regione. Il totale dei positivi in regione dall’inizio dell”epidemia sale così a 205.609, il numero dei decessi a 5.161. In terapia intensiva sono ricoverate 378 persone (+6). Gli attuali positivi sono 95.779 contro i 94.225 di ieri (+1.554). Le persone guarite dal virus sono 104.089.



EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 150.460 casi di positività, 1.667 in più rispetto a ieri, su un totale di 14.297 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,7%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 822 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 320 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 541 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,4 anni. Sugli 822 asintomatici, 476 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 69 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 11 con gli screening sierologici e altri 11 tramite i test pre-ricovero. Per 255 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna (404 nuovi casi), Modena (257), Reggio Emilia (255), Rimini (168), Parma (111), Piacenza (96), Ravenna (88), Ferrara (58). Poi i territori di Imola (131), Forlì (55) e Cesena (44). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.297 tamponi, per un totale di 2.381.673. A questi si aggiungono anche 913 test sierologici e 3.553 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.857 in più rispetto a ieri e così raggiungono quota 81.008. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.577 (-268 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 59.570 (-290), il 95,2% del totale dei casi attivi.



TOSCANA

In Toscana sono 636 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 114.246 unità. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 636 casi odierni è di 45 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 96.638 (84,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.757.598, 11.545 in più rispetto a ieri, di cui il 5,5% positivo. Sono invece 4.188 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.204 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 14.260, -5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.261 (42 in meno rispetto a ieri), di cui 199 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 63 nuovi decessi: 27 uomini e 36 donne con un’età media di 81,3 anni.

UMBRIA

Altri 485 guariti al Covid in Umbria nell’ultimo giorno secondo i dati forniti nel corso della conferenza stampa settimanale della Regione sull’aggiornamento epidemiologico relativo alla pandemia Covid. Dai 3.106 tamponi analizzati sono scaturiti 180 nuovi positivi con un tasso di positività del 5,79 per cento sostanzialmente stabile rispetto a ieri (5,34%). Otto i morti. Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 312, cinque in meno di ieri, 42 (ieri 47) in terapia intensiva.



LAZIO

“Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+201) si registrano 1.597 casi positivi (+377), 57 i decessi (+17) e record dei guariti che sono +4.177. Aumentano i casi e le terapie intensive, calano i ricoveri. Roma città sale sopra i 700 casi (767). Il dato odierno supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Sono 467 i casi di positività al coronavirus nelle Marche sulla base di 1.830 tamponi molecolari; nel percorso Screening Antigenico sono stati effettuati invece 1.449 test e sono stati riscontrati 48 casi da sottoporre ora a tampone molecolare. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati 4.824 tamponi: 3.279 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.449 nel percorso Antigenico) e 1.545 nel percorso guariti. I casi comprendono 66 soggetti sintomatici. Inoltre ci sono contatti in setting domestico (94), contatti stretti di casi positivi (115), in setting lavorativo (33), in ambienti di vita/socialità (23), in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10), screening percorso sanitario (13) e due rientri dall’estero. Per altri 105 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche.



ABRUZZO

“Oggi 246 casi di coronavirus in Abruzzo, risultati dai 4.566 Tamponi effettuati. Un numero che fa riferimento a persone di età compresa tra i 2 e i 102 anni e che porta il totale dei contagi da covid-19 sul territorio, da inizio emergenza a 32.874 (Il totale risulta inferiore di 2 unità in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 9 in provincia dell’aquila, 3 in provincia di pescara, 5 in provincia di chieti e 8 in provincia di teramo. Non si arresta la crescita dei decessi: oggi se ne contano 18 (solo uno dei quali avvenuto nei giorni scorsi e comunicato oggi dalla asl), per un totale, da inizio emergenza di 1.102. I decessi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 42 e 96 anni. Continua a scendere il numero dei ricoveri: in terapia intensiva sono 7 in meno per un totale di 49 pazienti; in ospedale si trovano attualmente 584 persone (-15), mentre in isolamento ce ne sono 12.792 (-539 Rispetto a ieri). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 18.347 dimessi/guariti (+787 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13.425 (-561 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 476.211 test.

BASILICATA

Quattro decessi e 172 nuovi casi positivi in Basilicata, sui 1384 tamponi processati ieri. Lo fa sapere la task force regionale che segnala come solo 168 casi riguardano residenti in regione. Sempre ieri registrate altre 12 nuove guarigioni. Ancora in calo, invece, il numero delle persone ricoverate, a quota 106 delle quali 10 in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono stati processati in totale 171.194 tamponi, di cui 159.301 sono risultati negativi.



PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha reso noto che oggi in Puglia, sono stati effettuati 10.728 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.073 casi positivi: 523 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 115 nella provincia Bat, 90 in provincia di Foggia, 160 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 11 casi di provincia non nota sono stati attribuiti e riclassificati. Sono stati registrati 43 decessi: 12 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

SARDEGNA

Sono 27.410 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 268 nuovi casi. Si registrano anche 11 decessi (634 in tutto), sette uomini e quattro donne tra 59 e 97 anni. Le vittime: sei residenti della provincia di Sassari, due del Sud Sardegna, due della Città Metropolitana di Cagliari e una della provincia di Nuoro. In totale sono stati eseguiti 436.182 tamponi con un incremento di 4.025 test. Sono invece 558 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8 rispetto al dato di ieri), mentre è di 56 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.925. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 11.031 (+212) pazienti guariti, più altri 206 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 27.410 casi positivi complessivamente accertati, 5.958 (+64) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.333 (+72) nel Sud Sardegna, 2.173 (+20) a Oristano, 5.492 (+76) a Nuoro, 9.454 (+36) a Sassari.

