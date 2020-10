Situazione nel Lazio, D’Amato: rapporto sulla diffusione del contagio Covid-19

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI DECISO BALZO IN AVANTI DEI CASI CHE SONO 579 (A ROMA 201 CASI) E FORTE INCREMENTO DEI TAMPONI OLTRE 15 MILA, 5 I DECESSI E 59 I GUARITI.

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“OGGI DECISO BALZO IN AVANTI DEI CASI CHE SONO 579 (A ROMA 201 CASI) E FORTE INCREMENTO DEI TAMPONI OLTRE 15 MILA, 5 I DECESSI E 59 I GUARITI. Si tratta di casi diffusi soprattutto con link familiari e alcuni cluster. Aumenti importanti nelle Asl a Latina e Viterbo. Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione. Il rigore nei comportamenti è l’unica strada. Nella Asl Roma 1 sono 75 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 77 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e ventuno i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 53 e 79 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di venti casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 4 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciassette casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e sono sedici i casi con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 90 anni. Nella Asl Roma 6 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trenta casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 193 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono settantotto i nuovi casi e di questi quaranta sono con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano trentanove nuovi casi e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso noto e due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano sessantanove nuovi i casi e si tratta di diciassette casi con link familiare o contatto di un caso noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione, quattro i casi individuati al test sierologico. Nella Asl di Rieti si registrano sette nuovi casi e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

13 ottobre 2020