Sansa attacca Toti: “Con il suo lassismo sul Covid porterà la Liguria al lockdown”

L’accusa del consigliere regionale della Liguria ed ex candidato alla presidenza della Regione per centrosinistra e M5S. “Affrontare con serietà l’epidemia salva vite umane. Ma anche proteggere l’economia”

Ha perso alle regionali ma ora ha deciso di fare un’opposizione decisa e, in questo caso, costruttiva, dal momento che il presidente della Liguria, come tutti quelli di destra, sta più dalla parte del portafoglio che da quella della salute.

“Affrontare con serietà e fermezza l’epidemia serve per salvare le vite umane. Ma anche per proteggere l’economia ed evitare un secondo lockdown. La politica lassista e inefficace di Toti e del centrodestra rischia di ottenere l’effetto opposto: invece di favorire le attività economiche le porta alla chiusura”.

Lo afferma in un post sulla sua pagina Facebook Ferruccio Sansa, consigliere regionale della Liguria ed ex candidato alla presidenza della Regione per centrosinistra e M5S.

“Non lo diciamo noi, lo ricordano i dati -prosegue Sansa – ieri la Liguria purtroppo era in vetta quasi tutte le statistiche dei contagi. Si sono registrati (vedi tabelle Gedi Visual ) oltre il 25 per cento di positivi tra i tamponati per la prima volta. Siamo la regione messa peggio in Italia. Siamo messi male, peggio di tutte le altre regioni del Nord, anche nel rapporto tra ricoverati con sintomi rispetto alla capienza di posti letto negli ospedali”.”La propaganda non può nascondere troppo a lungo la verità – ha concluso – Se anche quasi nessuno lo scrive, la gente se ne accorge sulla sua pelle”.

(Globalist)