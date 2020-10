Speranza: “Mai parlato di delazione, contro il Covid serve responsabilità”

“Io sono convinto – ha detto Speranza – che anche di fronte a queste nuove misure prevarrà il buon senso”

In queste ore è stato detto di tutto: da Matteo Salvini che invita a rileggersi 1984 a Giorgia Meloni che tira in ballo addirittura la Stasi. Il nuovo Dpcm alla destra non è piaciuto, specie il divieto di riunioni in casa con più di sei persone. Intravedendo un ottimo argomento per cavalcare paura e indigazione, si è arrivati a parlare di delazione e di dittatura, tanto che il Ministro della Salute è dovuto intervenire:

“Nessuno ha mai parlato di delazione, non appartiene alla nostra cultura. E gli italiani hanno dimostrato di essere straordinari in questi mesi, soprattutto nelle settimane più complicate, e quando noi scegliamo una strada come quella dei divieti che sono previsti nei Dpcm o delle forti raccomandazioni come quelle che riguardano per esempio la presenza di persone non conviventi nelle abitazioni di ciascuno di noi lo facciamo sempre nella piena consapevolezza che la chiave per vincere questa sfida è una sintonia tra le misure che si fanno e il sentire comune delle persone”.

Questa sintonia – ha aggiunto il ministro della Salute intervenendo a DiMartedì – “è stata l’arma in più nei giorni più difficili e io penso che questa debba continuare ad essere l’arma in più. Noi non abbiamo piegato la curva dei contagi perché c’era una misura securitaria, perché c’erano forze dell’ordine che controllavano ad uno ad uno i cittadini. Abbiamo piegato la curva dei contagi perché a un certo punto le persone hanno capito che c’era una sfida enorme che riguardava la vita e la salute delle persone. E questa sfida è ancora lì dobbiamo ancora giocarla e combatterla”.

“Io sono convinto – ha concluso Speranza – che anche di fronte a queste nuove misure prevarrà il buon senso e la responsabilità di cui gli italiani hanno dimostrato di sapersi fare carico nei momenti più complicati”.

(Globalist)