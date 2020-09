Compostaggio Osteria Nuova: parte il ricorso al TAR

Compostaggio Osteria Nuova: FIRMATO IL MANDATO ALLO STUDIO LEGALE PER IL RICORSO AL TAR

Progetto Comune lavora, fin dal 2017, in collaborazione con altre realtà associative di Cesano e Osteria Nuova, per scongiurare il pericolo di vedere realizzato un impianto di compostaggio a servizio dei Municipi “nord” di Roma.

Come ribadito già ad agosto, a questo punto, non resta che ricorrere alle vie legali. Ancora una volta, a tutela della salute di tutti e in difesa del nostro territorio che, ricordiamo essere già gravato da problematiche ambientali proprio nel quadrante dove AMA vorrebbe realizzarlo e impreziosito da emergenze archeologiche e naturalistiche, stiamo ricorrendo al TAR.

Lo facciamo insieme al Comitato di Quartiere di Cesano e alla ONLUS Pro Territorio & Cittadini, sempre di Cesano. Ma anche insieme ad altri soggetti, titolati a ricorrere, che stanno verificando con lo studio legale individuato quale forma di adesione poter attuare.

Chi, per la prima volta, apprende di questo problema, può analizzare l’evolversi degli accadimenti rileggendo i tanti articoli che abbiamo pubblicato sull’argomento e che di seguito sono riportati. Accadimenti che sono iniziati nella metà del 2017 e che hanno visto tanti cittadini riunirsi, studiare, impegnarsi, discutere, manifestare, dedicare il proprio tempo, le proprie energie per lottare e tentare di fare il possibile per far sentire il proprio dissenso contro questa decisione inaccettabile. Un po’ come accadde – a partire dal marzo del 2017 – quando, grazie a #openlake, una iniziativa della nostra Associazione, una straordinaria mobilitazione dal basso portò il tema del “livello critico del Lago di Bracciano” su tutti i giornali e su tutti i TG nazionali ed europei.

Abbiamo, quindi, consegnato questa mattina il nostro mandato nelle mani dei legali e confidiamo in un esito positivo della vicenda per il bene di tutti.

Alcuni riferimenti importanti sulla vicenda, che sim trascina da tempo

Matteo Ghibelli

Segretario Associazione Progetto Comune APS