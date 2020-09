POST SUMMER MOSTRA DI OPERE ARTISTICHE IN VIALE MAZZINI A ROMA

Sarà inaugurata venerdì 18 settembre alle ore 18.00 presso lo Spazio Plus Arte Puls sito in Viale Mazzini, 1 a Roma, il tutto nel rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria in corso, la mostra degli artisti: Alessio Costantini, Pietro Marchioni, Euplemio Macrì, Mosa One. La mostra, con ingresso gratuito, presentata dall’Archivio Del Donno rappresentato da Alberto Molinari, sarà curata da Patrizia Anastasi e da Romina Guidelli e proseguirà nei giorni 19 e 20 settembre ai seguenti orari dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

“Post Summer” è un evento che vuole mettere in risalto opere realizzate con tecniche e supporti differenti, che passano dal piano bidimensionale della pittura a quello tridimensionale dell’oggetto artistico di design.

Per qualsiasi informazione sull’evento è possibile mandare una mail o contattare i seguenti numeri telefonici patriziaanastasi711@gmail.com ; rominaguidelli@hotmail.it

+39 334 3482899 +39 349 5202413

Claudia Reale