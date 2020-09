eurodeputato di destra è zittito sui migranti

La von der Leyen lo zittisce con una replica perfetta

Durante l’assemblea plenaria del 16 settembre della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha respinto gli attacchi dei sovranisti di Identità e democrazia (famiglia europea in cui siede anche la Lega) e dei conservatori dell’Ecr (gruppo in cui si colloca FdI), che nei loro interventi in aula l’hanno criticata aspramente per aver ricordato che “salvare vite in mare non è un optional” e per aver richiamato alla necessità di un approccio “solidale”. “C’è una differenza fondamentale di come le destre guardano all’essere umano. Ci sono loro, che si confrontano con l’odio, e ci siamo noi. Ma l’odio non ha mai portato buoni consigli”, ha affondato la presidente rivolgendosi ad uno stizzito Jorg Meuthen (leader del movimento tedesco xenofobo Alternativa per la Germania, anch’esso parte di Identità e democrazia). E poco dopo, quando ormai era al termine della sua seconda replica, von der Leyen ha annunciato: “Nel nuovo piano sulle migrazioni” che sarà presentato il 23 settembre “verrà abolito il regolamento di Dublino e sarà sostituito da un nuovo sistema di governance europea, che avrà una struttura comune per l’asilo ed i rimpatri, con un meccanismo di solidarietà forte ed incisivo”.

(La Stampa)