Caos migranti, da inizio agosto già oltre 700 sbarchi

A luglio oltre 7mila sbarchi, vale a dire il doppio di quanto registrato a gennaio-luglio del 2019

Migranti, Conte: no ingressi irregolari, intensificare rimpatri

Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Ultimo in odine di tempo quello di sessanta persone la mattina del 4 agosto sulle coste del crotonese. Alcuni si sono tuffati in mare e hanno raggiunto la riva a nuoto. Intanto ieri il Viminale ha fatto sapere che dal 10 agosto riprenderanno i voli charter per i rimpatri dei tunisini che sbarcano in Italia e che erano stati interrotti durante il lockdown: due aerei a settimana ognuno con un massimo di 40 persone a bordo, dunque un totale di 80 migranti a settimana.

Oltre 700 migranti da inizio agosto

Guardando i dati del Viminale, da inizio agosto sono sbarcati lungo le coste italiane 700 persone, contro le poco meno di 70 dello stesso periodo del 2019. Tutto lascia presagire che anche agosto proseguirà il boom già registrato a luglio: oltre 7mila sbarchi, vale a dire il doppio di quanto registrato a gennaio-luglio del 2019. In cima alla lista si trovano gli sbarchi dalla Tunisia (5.909), seguiti dal Bangladesh (2.181).

Ma non c’è solo il fronte Sud. È «imminente» il rafforzamento del contingente di militari già destinato alla vigilanza della frontiera tra Italia e Slovenia, ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sottolineando che da parte del ministero c’è la «massima attenzione al fenomeno migratorio a nord-est».

Su nave-quarantena a Lampedusa i primi 250 migranti

Sono 250 i migranti, tutti tunisini, che sono stati finora imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra che si trova a Lampedusa. La Gnv Azzurra ha complessivamente 1.000 posti. L’imbarco, sotto il monitoraggio di polizia e carabinieri, avviene a Cala Pisana. I migranti, con mascherine e zaini, salgono a gruppi di 10 e la Croce Rossa li disloca nei vari ponti. I profughi giungeranno dall’hotspot di contrada Imbriacola, fino a quando tutti i posti disponibili non verranno riempiti.

Protezione Civile, coordinatore Grado sarà sospeso

Il coordinatore dei volontari della Protezione Civile di grado sarà «immediatamente sospeso». Lo sottolinea una nota del Dipartimento della Protezione Civile in merito ai post pubblicati da Giuliano Felluga sui social nei quali il responsabile dei volontari ipotizzava l’uso di «taniche di benzina» e «forni crematori» per riportare l’ordine nell’ex caserma Caverzerani di Udine dove era scoppiata una rivolta da parte dei migranti.

Centrodestra all’attacco

«Avete sentito ieri il presidente del Consiglio dire ”blocchiamo gli sbarchi”. È un genio». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. «Fratelli d’Italia lo dice da sempre, c’è un solo modo serio per impedire l’immigrazione illegale di massa che si abbatte sulle nostre coste: il blocco navale al largo delle coste libiche (e tunisine se necessario) per impedire la partenza dei barconi e fermare le morti in mare. Se Conte vuole fermare veramente gli sbarchi, e non solo chiacchierare, ascolti Fratelli d’Italia», ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

(Il Sole24Ore)