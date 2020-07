FOCSIV: EVENTO PER LA GIUSTIZIA SOCIALE E CLIMATICA

Informati se hai tra i 18 e i 29 anni, e se hai già esperienze di mobilitazione su questi temi.

Le nuove generazioni hanno ereditato un pianeta malato, surriscaldato e al collasso. Protestano, organizzano incontri nelle piazze con leader giovanissimi. Greta Thunberg è il simbolo di tanti giovani attivisti che in ogni parte del mondo chiedono giustizia sociale e climatica e gridano ai grandi della Terra il rispetto dell’Accordo di Parigi per fermare il riscaldamento globale. Chiedono misure di giusta transizione e che si agisca subito. La crisi dalle pandemie rafforza l’urgenza di agire per fermare il degrado dell’ecosistema.

FOCSIV, con numerose organizzazioni della società civile, e in particolare con le reti di giovani Fridays for Future, Consiglio Nazionale Giovani e AIESEC, organizza un campo (23-27 settembre) e un evento (26 settembre) per la giustizia sociale e climatica.

L’obiettivo è quello di fornire strumenti per capire meglio la realtà sociale del cambiamento climatico ed essere in grado di agire in prima persona attraverso l’azione politica.

Il campo “Giovani per il cambiamenti di paradigma verso l’ecologia integrale” si terrà nella base scout di Bracciano,

è rivolto a 25 giovani interessati ad approfondire la questione climatica e le sue conseguenze ambientali e sociali nella prospettiva dell’ecologia integrale.

L’evento, che prevede la partecipazione di 100 giovani “Nuove Gener-Azioni di giustizia sociale e climatica”, si terrà a Roma e vuole essere una giornata di info-formazione per costruire alleanze tra giovani e con le organizzazioni della società civile, guardando verso (e oltre) la COP dei giovani e la COP26, identificando quello che possiamo fare in vista della mobilitazione a Milano e a Glasgow nel 2021.

programma di attività e informazioni organizzative: al link seguente

presentazione campo ed evento

Puoi partecipare se hai tra i 18 e i 29 anni, e se hai già esperienze e intendi rafforzare la tua mobilitazione sui temi dell’evento e del campo.

Le iscrizioni sono aperte dal 30 Luglio.

Per iscriverti al campo:

clicca su

https://docs.google.com/forms/d/1ZOp3mJlDQBhH5YIhPm9qrGK3WAEuhCbcI_HHqtgvtFc/edit

oppure invia la Scheda iscrizione campo , in formato word, debitamente compilata, a: campoeventofocsiv@gmail.com

Per iscriverti all’ evento:

clicca su:

https://docs.google.com/forms/d/1gJjMK0M1nTgDfYlZ756DR4z-P7Yk0FFJWV72Nxdg8qQ/edit

oppure o invia la Scheda iscrizione evento , in formato word, debitamente compilata, a: campoeventofocsiv@gmail.com

Termine ultimo per inviare le iscrizioni è il 31 Agosto.

Verrà fatta una selezione nel caso in cui le iscrizioni supereranno le 100 persone per l’Evento e le 25 persone per il campo. La selezione verrà fatta sulla base della data di iscrizione e della dimostrazione di attivismo sociale ed ambientale come da compilazione del modulo di registrazione.

Sarà inviata una email di conferma dell’iscrizione entro il 4 Settembre.

A tutti gli iscritti al campo (è necessario il sacco a pelo) e all’Evento verranno inviate le informazioni logistiche.

Per altri dettagli ed aspetti organizzativi si rimanda al file di presentazione delle due iniziative.

Per informazioni invia una email a: campoeventofocsiv@gmail.com o telefona al 3711726139

Le iniziative sono realizzate nell’ ambito del progetto Make Europe Sustainable for All e con la collaborazione di CIDSE.

