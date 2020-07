Serie A match di domenica 5 giugno. Risultati e classifica

Per gli appassionati di calcio preferiamo rimandare direttamente al sito Quotidiano.net.

Questi i risultati della giornata:

Inter-Bologna 1-2: nerazzurri a -11 dalla Juve. Successi anche per Fiorentina e Atalanta, in trasferta, e per Brescia e Samp, in casa. Pari Udinese-Genoa. In serata Napoli-Roma 2-1, i partenopei raggiungono i giallorossi in classifica al quinto posto

