Gucci sceglie Ellie, la modella con la sindrome di down, per la nuova campagna

Il suo nome rimarrà nella storia della moda. Lei è Ellie Goldstein ed la prima modella con la sindrome di Down a posare per la maison fiorentina Gucci.

Inglese, 18 anni, Goldstein il nuovo volto della campagna beauty della griffe, che l’ha scelta per il lancio del nuovo mascara l’Obscur. L’annuncio lo ha dato la stessa maison fiorentina su Instagram. E subito sul social sono piovuti commenti con complimenti alla maison per la scelta fatta. Il volto di Ellie sarà anche pubblicato sulle pagine di Vogue Italia, protagonista degli scatti del giovane fotografo e artista David Pd Hyde.

Alessandro Michele, direttore creativo della griffe della doppia G, continua così a scuotere il sistema moda con le sue scelte, sempre un passo avanti.

È di una settimana fa l’annuncio dell’attrice premio Oscar e attivista Jane Fonda come nuovo volto della campagna fotografica all’insegna della sostenibilità, ovvero la prima collezione green, Gucci Off The Grid. Senza dimenticare che – a seguito della pandemia – la maison è stata fra le prime a scegliere di sfilare con due sole collezioni l’anno, svincolate dai calendari ufficiali e dal concetto di stagione. Continua così il percorso che dice stop ai ritmi frenetici del fashion system e invita a ripensare la moda tutta.

E su Twitter arriva il commento del sindaco di Firenze Dario Nardella: “Sono felice e orgoglioso che Gucci, la maison che ha radici e cuore produttivo a Firenze, scelga Ellie Goldstein per la sua campagna. Un messaggio intelligente e forte: la disabilità non è e non sarà mai un limite. Chapeau!”.

(Il Tirreno)