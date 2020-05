SpaceX DM-2: rimandato il lancio a sabato

Il meteo ha giocato un brutto scherzo alla missione SpaceX DM-2, costringendo NASA e SpaceX ad annullare il lancio di oggi per

rimandare il tutto a sabato 30 maggio alle 21:22 italiane, prossima data utile per lo scenario di missione desiderato.

Poco prima del momento previsto per il decollo un forte temporale ha colpito la zona a nord di Cape Canaveral, violando vari dei requisiti di sicurezza e spingendo le autorità locali a dicharare un allarme tornado. I parametri meteo NO GO erano tre: Natural Lightning (fulmini), Field Mill (potenziale elettrico) e Anvil Clouds (cumulonembi).

La notizia positiva è che, trascurando il maltempo, tutta la procedura di lancio si è svolta senza intoppi, e né razzo né capsula hanno segnalato problemi di sorta.

(AstronautiNews)