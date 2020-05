Lufthansa: “impossibile” approvare il salvataggio da 9 miliardi. Pesano le condizioni Ue

Il consiglio di sorveglianza rinvia la decisione e decide di non convocare l’assemblea straordiaria necessaria per il via libera all’intervento del governo tedesco

l consiglio di sorveglianza di Lufthansa “non è in grado di approvare” il piano di salvataggio per la compagnia aerea del governo tedesco “alla luce delle condizioni Ue”. E’ quanto si legge in una nota di Lufthansa, specificando che comunque il consiglio di sorveglianza continua a ritenere che il piano è “l’unica alternativa possibile per mantenere la solvibilità” e la decisione è rinviata. Oggi il consiglio di sorveglianza della compagnia aerea era chiamato a pronunciarsi sull’accordo per un piano di sostegno da parte del governo federale tedesco da 9 miliardi.

Nell’esaminare il piano, il consiglio ha preso atto delle condizioni poste dalla Commissione Ue

ed è arrivato alla conclusione che queste porterebbero a un “indebolimento” delle funzioni di hub degli scali domestici di Francoforte e Monaco. “L’impatto economico che ne deriverebbe sulla società e sul previsto rimborso delle misure di stabilizzazione, così come i possibili scenari alternativi, devono essere analizzati in modo molto approfondito”. In questo quadro, al momento non è stata convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti, passaggio ultimo per il via libera al piano.

(La Stampa)