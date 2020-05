Roma, crolla palazzina a Marino per una fuga di gas

Estratte vive dalle macerie due donne e bimba di 4 anni: una di loro è grave ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio. La mamma e la piccola sono in buone condizioni. Coinvolti nello scoppio sei appartamenti, per fortuna in gran parte disabitati

Tragedia nel centro storico di Marino, comune dei Castelli Romani, dove, poco dopo le 20, una palazzina è crollata in via G. Carissimi, al civico 40, a seguito di una esplosione molto probabilmente causata da una fuga di gas. Tre persone sono state estratte dalle macerie, due donne e una bambina. Una delle ferite, una romena di 50 anni, è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale Sant’Eugenio di Roma, mentre sono lievemente ferite e si trovano all’ospedale di Frascati, una mamma e la sua figlioletta di quattro anni di nazionalità italiana.

Lo scoppio ha distrutto una palazzina di tre piani dove abitano diverse famiglie. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, pattuglie della polizia e carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e il personale sanitario del 118. Sei gli appartamenti coinvolti, molti dei quali per fortuna disabitati.

“Poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata”, dice Carlo Colizza, sindaco di Marino, durante le operazioni di soccorso

Ad essere coinvolto è un edificio storico, in pieno centro del paese. “Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone”. Sul posto anche il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori per verificare la situazione. Il vice presidente è in costante contatto con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti.

“Siamo vicini ai cittadini di Marino dove oggi e’ crollata una palazzina a causa di un’esplosione. Diverse persone sono rimaste ferite. Roma si stringe a voi”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.