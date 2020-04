Manziana: ordinanza del Sindaco vieta le attività all’aperto

Con ordinanza n. 11 del 20 marzo, il sindaco di Manziana, Bruno Bruni, ha ufficialmente vietato su

tutto il territorio comunale qualsiasi pratica sportiva o attività motoria svolta all’aperto in luoghi

pubblici (incluso lo stadio comunale). Resta consentita l’uscita con animali domestici, ma soltanto

nelle immediate vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario.

“Provvedimenti come questi non si prendono a cuore leggero – commenta il sindaco Bruni – ma vi

assicuro che la mia decisione è stata meditata e presa nel solo interesse della nostra comunità. In

momenti come questi, lasciare dei margini di discrezionalità alle persone, scopre il fianco a chi,

magari solo per leggerezza, tiene comportamenti che favoriscono il contagio. La maggiore parte dei

manzianesi ha da subito capito la gravità della situazione e si è responsabilmente attenuta alle

disposizioni, altri invece hanno pensato che fosse da furbi correre in gruppo o giocare a pallone.

Ci sarà il tempo per tornare a farlo. Ne sono certo”.

“Ora però serve che tutti, dal bambino più piccolo al nonno più grande, restino a casa e limitino gli

spostamenti ai soli motivi di lavoro, salute o necessità. Saranno giorni ancora più lunghi e difficili.

Lo so. Ma sappiate – conclude il sindaco – che mai avrei pensato di firmare un provvedimento di

questa natura e che se l’ho fatto è solo nel nostro interesse. Forza Manziana!”