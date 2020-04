Le bellezze di Oriolo Romano e la sua splendida Faggeta

Bentornati tra le righe della nostra rubrica! In questo mese primaverile ho scelto di guidarvi in una

futura passeggiata verso la deliziosa cittadina di Oriolo Romano, alla scoperta della sua Faggeta.

Faggeta Vetusta Depressa di Monte Raschio

Questo paesaggio naturale per non fortuna non è considerato in pericolo ed ha anzi ricevuto un

importante riconoscimento; la Faggeta di Oriolo è infatti classificata quale Patrimonio dell’Umanità

e per questo è ufficialmente un Bene Protetto dall’UNESCO.

La decisione è stata presa lo scorso 7 luglio 2017 dalla World Heritage Committee, riunita a

Cracovia.

Questo fondamentale traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra attuato dal Comune di

Oriolo, dall’Università della Tuscia, dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e dalle

associazioni del territorio, sempre coadiuvati dai cittadini stessi.

Questo affascinante bosco di faggi fa parte del territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano

Martignano e si trova a est di Oriolo, copre una porzione di circa 72 ettari. Nella zona del Fosso di

Fontevitabbio si situa a circa 400 metri sul livello del mare, mentre sul Monte Termine (che si trova

nel territorio del Comune di Bassano Romano.) si erge a ben 591 m.s.l.m.

L’area protetta dall’UNESCO si trova appunto sul Monte Raschio. Qui vivono alberi di 500 anni,

lupi, Rosalie alpine e un coleottero a rischio estinzione.

È possibile passeggiare in questo luogo fuori dal tempo anche grazie ad alcune escursioni

organizzate.

BOX

Legenda

Foresta Vetusta: con questo termine si indica un ecosistema nel quale sono presenti alberi molto

vecchi, talmente antichi che potrebbero trovarsi vicini alla fine del loro naturale ciclo vitale.

UNESCO: associazione che dal 1945 ha come obiettivo quello di difendere la bellezza e

l’importanza artistica, naturalistica e storica del nostro pianeta. Ad oggi sono circa un migliaio i

luoghi nel mondo che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento. Chi detiene il record mondiale?

L’Italia, con circa 55 siti!

Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano: area naturale protetta. L’Ente Parco è

operativo ormai da 20 anni e comprende i territori di Anguillara, Bassano, Bracciano, Campagnano,

Cesano, Manziana, Monterosi, Oriolo, Sutri e Trevignano.

Per questo mese la nostra passeggiata si conclude qui.

Vi aspettiamo per la gita di aprile! Virus permettendo!

Monia Guredda