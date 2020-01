Comunicato stampa I riunione dei componenti del “Gruppo di Lavoro – Polmonite da nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”

Riceviamo e pubblichiamo:

In data odierna, su indicazione della direzione generale e della direzione Sanitaria aziendale, si

sono riuniti presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale San Paolo i componenti del

“Gruppo di Lavoro – Polmonite da nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”. Il gruppo di

lavoro costituito da personale sanitario aziendale, Dr Antonio Carbone Direttore

Sanitario Polo Ospedaliero Civitavecchia/Bracciano, dott.ssa Maria Antonietta Grizzuti

Dirigente Medico Direzione Sanitaria Polo Ospedaliero Cv/Br, Dott.ssa Simona Ursino

Direttore Dipartimento di Prevenzione, Dr. Carlo Turci Direttore DAPS, Dott.ssa Agnese

Testoni Responsabile Gestione Risorse Monitoraggio Indicatori e Standard Assistenziali,

Dr. Marco Di Gennaro Direttore DEA, Dr Beniamino Susi, Responsabile Pronto

Soccorso Cv/Br, Dr Giorgio Arena Resp.le UOC Laboratorio Analisi, Dr. Giuseppe

Guaglianone Resp.le UOC Farmaceutico Ospedaliera, e da rappresentanti delle

istituzioni (Comune, Capitaneria di Porto, USMAF) è coordinato dal Direttore Sanitario

Ospedaliero, Dr. Antonio Carbone

Nel corso della riunione è stata fatta un'attenta analisi delle direttive contenute nella Circolare del

Ministero della Salute avente ad oggetto “Polmonite da nuovo Coronavirus (2019-

nCoV)”, trasmessa dal SERESMI INMI L. Spallanzani in data 22 gennaio 2020 nonché

delle indicazioni emanate dalla Direzione Regionale Salute ed Integrazione

Sociosanitaria Area della Salute e Prevenzione U. 00699 13.24-01 2020 avente ad

oggetto “Indicazioni operative per la gestione e la sorveglianza dei casi sospetti di

infezione da nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”.

Sono state delineate le procedure per la gestione dell'evento e definiti i percorsi ospedalieri;

e' stato individuato il fabbisogno dei presidi necessari per una sicura e corretta gestione dei casi

sospetti che dovessero giungere in ospedale;

sono stati definiti i rapporti con le altre istituzioni (Comune, Capitaneria di Porto, USMAF);

i componenti del gruppo di lavoro hanno condiviso l'opportunità di un coinvolgimento di un

rappresentante della comunità cinese.

Allo stato attuale, il tavolo intende tranquillizzare la popolazione rispetto al rischio di epidemia da

Coronavirus nel nostro territorio. Pertanto si consiglia di non recarsi in Pronto Soccorso

per semplice sintomatologia ascrivibile ad influenza se non in caso di diretti contatti con

persone provenienti da Whan o da altre regioni nelle quali si sono verificati casi di

infezione da nuovo Coronavirus.

Il collegamento costante con gli Organi Regionali permetterà alla scrivente direzione di fornire

puntualmente alla popolazione le giuste notizie e le misure più opportune da adottare.

Si ringrazia l’Assessore alla Sanità, la Cabina di Regia e il SERESMI (ospedale L. Spallanzani) per

le direttive impartite.