Bracciano: L’ITG “Salvo D’Acquisto” ha celebrato la Giornata della memoria

La Giornata della memoria

Il giorno 27 gennaio , giornata della memoria, l’istituto Salvo D’Acquisto di Bracciano , Castel Giuliano, ha voluto celebrare l’evento con una performance teatrale significativa e molto toccante “ Anna Frank e la maglietta della Roma” per la regia di Laura Masielli , autrice dell’opera.

La rappresentazione , che ha coinvolto tutta la scuola, prendendo come spunto l’episodio accaduto nel 2017 , in cui dell’immagine della ragazza ebrea autrice del celebre diario, fu strumentalizzata rappresentandola con la maglietta della Roma, ed utilizzata allo stadio per denigrare la squadra avversaria in una partita di calcio, è stata l’occasione per gli studenti di riflettere sui temi dell’antisemitismo e del razzismo , nonché sul valore dello sport come occasione di di crescita civile . La rappresentazione ha toccato livelli lirici veramente toccanti e l’emozione che si toccava con mano nel buio della palestra trasformatasi in teatro, dove una ragazzina raccontava tra sprazzi di sogno e le ingenue speranze che nutrono ancora la fanciullezza, l’atroce realta’ di una ancora bambina tredicenne costretta a denudarsi, insieme ad altri bambini ,prima di entrare dentro una camera a gas, ha toccato nel profondo i cuori dei quasi coetanei spettatori .

Eccezionale la partecipazione dei ragazzi , superba l’interpretazione dell’ attrice Laura Laurini, ottimo il supporto di luci e video di Claudio Carocci.

Un’esperienza decisamente positiva