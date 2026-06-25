Comunicato stampa

il 22 dicembre scorso, nel consiglio comunale di fine anno, presentai una domanda di attualità sulla Piscina per chiedere informazione sullo stato dei lavori di restauro (€ 𝟐.𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐢 𝐏𝐍𝐑𝐑) e sulla Copertura di questa struttura così importante. Mi fu risposto, con un certo scherno, che entro il 26 marzo 2026 i lavori sarebbero stati completati e che i ritardi erano stati causati da atti vandalici; fui anche rassicurato sul fatto che si sarebbe proceduto a mettere a bando l’opera prima delle elezioni per poterla rendere fruibile ai cittadini.

Durante la campagna elettorale sembrava imminente l’apertura per la stagione estiva con tanto di video e di promesse di taglio del nastro.

𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞, mi sembra di poter dire che per il costume bisognerà ancora aspettare.

Il cantiere è abbandonato, completamente accessibile a tutti (quindi anche ai bambini) e per dar modo di orientarsi a chi volesse entrare e far danni o forse per provare i moderni pannelli fotovoltaici, hanno lasciato le luci accese (chissà da quanto).

Parte della pavimentazione è già saltata e molti lavori tradiscono una esecuzione che sembra frettolosa e sommaria; in buona sostanza tutto sembra, tranne che pronta per essere messa a bando.