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Vicinanza al sindaco di Bracciano per la scomparsa del padre, Giuseppe Crocicchi

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L'agone a lutto

Quando ci lascia un genitore, si apre una voragine il cui eco drammatico è difficile da immaginare se non percepito con l’anima di un figlio.

Per questo, apprendendo della scomparsa di Giuseppe Crocicchi, vorremmo saper attutire quell’eco drammatico con il suono corale della vicinanza, discreta ma sincera, testimone di una comunità che sa stringersi e sostenere anche e soprattutto nei momenti bui.

Al sindaco Marco Crocicchi esprimiamo il cordoglio e la vicinanza dell’intera redazione, stringendolo in un virtuale abbraccio d’affetto.

La Redazione de L’agone

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