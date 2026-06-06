Comunicato stampa

È il momento di una “terza via” sindacale: lo dimostrano le crisi che colpiscono realtà editoriali piccole e grandi, l’espulsione di centinaia di giornalisti dalle redazioni e le basse retribuzioni di migliaia di colleghi precari. In questo scenario gli editori buttano la palla in tribuna sull’equo compenso e, al tavolo per il rinnovo di un contratto nazionale scaduto ormai da oltre un decennio, offrono cifre inadeguate e scommettono ancora sulla progressiva destrutturazione del lavoro giornalistico.

In Stampa Romana, nella Fnsi, nella Casagit e nell’Inpgi le nostre linee guida non sono mai cambiate: sindacato pragmatico e non ideologico, “identitario” perché mette al primo posto i diritti del singolo; focus sulle vertenze e sull’assistenza agli iscritti.

Questa “terza via” diventerà un’alternativa concreta quando, a fine anno, si tornerà alle urne per Stampa Romana e Fnsi. Rivendichiamo il percorso che negli ultimi otto anni ci ha visto in maggioranza a Stampa Romana con InfoFuturo e fieramente all’opposizione della gestione Controcorrente/Usigrai negli altri organismi di categoria.

Ma siamo convinti che Pluralismo e Libertà oggi possa e debba candidarsi legittimamente alla guida del sindacato. Un traguardo raggiungibile solo con il sostegno di tutta quell’area “non conformista” che storicamente rappresentiamo, così come di chi auspica un’effettiva discontinuità.

Ed è per offrire una rappresentanza a questi colleghi che lanciamo la campagna di adesioni a Pluralismo e Libertà. Non solo una componente sindacale, ma uno spazio di dialogo storicamente aperto a tutti, anche ai non iscritti al sindacato.

A questi ultimi ricordiamo tuttavia che, per poter votare alle elezioni di fine anno, sono rimasti pochissimi giorni per iscriversi o rinnovare la propria adesione a Stampa Romana. Il nostro coordinamento nazionale è a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.

A settembre l’occasione per illustrare il nostro progetto sarà la Conferenza programmatica di Pluralismo e Libertà: una giornata di confronto con tutti i soggetti in campo sui principali argomenti di attualità sindacale e professionale: il rinnovo del contratto nazionale; le questioni del lavoro autonomo e non dipendente; la tutela del lavoro giornalistico e del diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale; la valorizzazione e la tutela professionale degli uffici stampa; e, non ultimo, il tema della democrazia interna e della modifica dello Statuto Fnsi.

L’attuale meccanismo elettorale deprime il pluralismo delle voci sindacali e penalizza soprattutto le due principali associazioni regionali, “Lombarda” e “Romana”, che non sono adeguatamente rappresentate pur esprimendo il maggior numero di iscritti. Per contatti: pluralismo.stampa@gmail.com