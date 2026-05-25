Comunicato stampa

Dalla diagnostica e dal supporto alle decisioni cliniche e alle scelte terapeutiche alla medicina ultra-personalizzata e alla genomica, dalla robotica medica e chirurgia assistita alla telemedicina e al monitoraggio remoto, le applicazioni dell’Intelligenza artificiale in ambito sanitario si stanno rivelando sempre più sorprendenti ed efficaci. Non siamo di fronte soltanto a una nuova ondata tecnologica ma a un passaggio che ci obbliga a ripensare profondamente il significato stesso del prendersi cura dell’altro. Restano da bilanciare le implicazioni sul piano organizzativo e gestionale, etico, legale, sociale e sul fronte del rispetto della privacy dei pazienti. Senza dimenticare il tema della responsabilità sanitaria. In caso di errore da parte di un sistema automatizzato, chi deve essere ritenuto responsabile? Il medico, il produttore del software, o l’ente sanitario che lo ha adottato?

Obiettivo di questo libro è condividere con il lettore una traccia delle sfide globali poste da questa nuova frontiera della sanità.

Con gli interventi di Andrea Lenzi, presidente del CNR, e Walter Ricciardi, docente di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.